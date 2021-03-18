شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم التعامل بالأوراق النقدية التي أصابها بعض التلف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم التعامل بالاوراق النقدية التي أصابها بعض التلف .

وقال الشيخ سد الخثلان في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية أنه إذا كانت هذه الأوراق النقدية مقبولة عند الناس ويتعاملون بها ويتداولونها فلا بأس ولا تضر الشقوق اليسيرة ولا يؤثر على قوتا الشرائية .

وأضاف الشيخ سعد الخثلان أنه إذا كان التلف كبير بحيث يمتنع الناس عن التداول بتلك الأوراق فهنا لا يجوز ذلك إلا برضا وعلم الطرف الآخر.