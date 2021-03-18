شكرا لمتابعة خبر عن بدء استقبال طلبات الراغبين لإيصال التيار الكهربائي للمنازل بالعاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بدء استقبال طلبات الراغبين لإيصال التيار الكهربائي للمنازل .

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن التقديم بدون صكوك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 8 /8 / 1442هـ عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة .

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة أنه يمكن التعرف أكثر عن التفاصيل بالتوجه للمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل الأمانة .