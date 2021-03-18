شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاة والدخل" توضح الحالات المشمولة في مبادرة إلغاء الغرامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاه والدخل الغرامات المشمولة في مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية .

وأوضحت الهيئة العامة للزكاه والدخل ، وهي التأخر في تقديم الإقرارات لجميع الإقرارات الضريبية لجميع نواع الضرائب سواء الإقرارات الخاصة بضريبة الدخل أو الإقرارات الخاصة بضريبة الإستقطاع أو ضريبة القيمة المضافة والإقرارات الخاصة في الضريبة على السلع الإنتقائية .

وأشارت الهيئة العامة للزكاه والدخل الغرامات تشمل التأخر في السداد وكذلك غرامات تعديل الإقرار وتصحيحه .

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