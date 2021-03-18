شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" يحدد موعد رياح الخماسين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية بدء رياح الخماسين في النصف الثاني من الأسبوع القدم .
وأكد الدكتور عبد الله المسند أن رياح الخماسين لها بعض الخصائص حيث أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة .
وأضاف الدكتور عبد الله المسند أن رياح الخماسين تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الغبار وهذا ما سنشاهده في النصف الثاني من الأسبوع القادم .
كما أكد خبير المناخ عبد الله المسند أنه لا يلوح في الأفق خلال الـ 5 أيام القادمة أي حالة مناخية معتبرة .