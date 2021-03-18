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"المسند" يحدد موعد رياح الخماسين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية بدء رياح الخماسين في النصف الثاني من الأسبوع القدم .

وأكد الدكتور عبد الله المسند أن رياح الخماسين لها بعض الخصائص حيث أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة .

وأضاف الدكتور عبد الله المسند أن رياح الخماسين تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الغبار وهذا ما سنشاهده في النصف الثاني من الأسبوع القادم .

كما أكد خبير المناخ عبد الله المسند أنه لا يلوح في الأفق خلال الـ 5 أيام القادمة أي حالة مناخية معتبرة .

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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