شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" يحدد موعد رياح الخماسين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية بدء رياح الخماسين في النصف الثاني من الأسبوع القدم .

وأكد الدكتور عبد الله المسند أن رياح الخماسين لها بعض الخصائص حيث أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة .

وأضاف الدكتور عبد الله المسند أن رياح الخماسين تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الغبار وهذا ما سنشاهده في النصف الثاني من الأسبوع القادم .

كما أكد خبير المناخ عبد الله المسند أنه لا يلوح في الأفق خلال الـ 5 أيام القادمة أي حالة مناخية معتبرة .