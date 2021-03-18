شكرا لمتابعة خبر عن إقبال كبير على التطعيم يشهده مركز لقاحات كورونا بجامعة الأمير سطام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

يواصل مركز لقاحات كورونا بالمستشفى الجامعي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج استقباله لمنسوبي ومنسوبات الجامعة وذويهم عبر خدمة حجز مواعيد لقاح كورونا في بوابة الخدمات الإلكترونية حيث استعد المركز ومنذ تدشينه يوم الأربعاء بتاريخ 19 / 7 / 1442هـ لاستقبال أعداد كبيرة تضمن تنفيذ الخدمة باحترافية وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ويعد المركز الذي أنشئ مؤخراً إحدى أكبر المراكز ويخدم قرابة 200 مستفيد ومستفيدة في اليوم الواحد ويمكن زيادة العدد عند الحاجة في حالات الطوارئ , حيث جُهز بأفضل المعدات الطبية الحديثة إلى جانب الكوادر البشرية الطبية المؤهلة في استقبال الراغبين في تلقي اللقاح , ويتسع مركز اللقاحات في المستشفى الجامعي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على عدد 7 غرف طبية للتطعيم مجهزة بأحدث الوسائل الطبية إلى جانب كادر تمريضي متخصص ومدرب قائمين بأعمال الخدمات حيث يعمل المركز يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وتشرف عليها وزارة الصحة لتبدأ معها رحلة الأمل التي لطالما حرصت عليها قيادة المملكة العربية السعودية منذ الوهلة الأولى الذي انتشر فيه الفيروس ليصبح بعد ذلك جائحة عالمية.

وأبدى عدد من منسوبي ومنسوبات الجامعة ممن استفادوا من خدمات مركز اللقاح إعجابهم وسرورهم بما شاهدوه من خدمات ومن تجهيزات في العيادات والطواقم الطبية المتخصصة لضمان انسيابية وسهولة رحلة التطعيم بدءاً بالتسجيل وصولاً لتلقي الجرعة ومغادرة المركز مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية استطاعت تجاوز أزمة جائحة كورونا بأقل الخسائر في ظل الجهود التي بذلتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين وتمثلت في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي مما جعلها من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.