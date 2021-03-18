شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية: إلزام المكاتب الهندسية بالتأكد من سلامة أغطية خزانات المياه والصرف الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية المكاتب الهندسية الاستشارية عند إعداد تصاميم لخزانات المياه والصرف الصحي، بأن تكون الأغطية الخاصة بها وفق متطلبات كود البناء.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان: أن الأمانة ستقوم بعدم تجديد التراخيص البلدية للمنشآت أو منح شهادة اتمام البناء أو منح تصاريح ترميمها إلا بعد التأكد من مطابقة أغطية خزانات المياه والصرف الصحي للمواصفات والنماذج المعتمدة.

ولفت الى أن هذه الاجراءات تأتي في إطار التوجيهات القاضية بضرورة الحفاظ على الأنفس وحمايتها من السقوط في خزانات المياه والصرف الصحي والعمل على الحد منها، موضحا أن الأمانة طالبت المكاتب الهندسية والاستشارية بالعمل على إكمال أعمالها، وفقا لاشتراطات السلامة في المباني الشخصية أو التجارية أو السكنية تحت الإنشاء، وأخذ تعهدات على أصحابها بوضع العلامات التحذيرية والإرشادية بالقرب من مواقع الخطر، مؤكدا أنه ستتم متابعة المواقع والرفع بالمخالفين لتطبيق العقوبات بحقهم.

وأفاد بأن الأمانة أبلغت البلديات والإدارات المختصة باعتماد عدم إعطاء أو استخراج رخص مزاولة نشاط إلا بعد التأكد من مطابقة أغطية خزانات المياه والصرف الصحي لمواصفات كود البناء والاشتراطات اللازمة، مبينا أنه تم إلزام المكاتب الهندسية والاستشارية عند إعداد التصاميم للخزانات والأغطية بأن تكون وفقا للمواصفات ولكود البناء السعودي.

وشدد على أن الأمانة ستستقبل البلاغات المتعلقة بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق السلامة العامة.