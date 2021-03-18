شكرا لمتابعة خبر عن وكيل حقوق الإنسان للتقارير يلتقي رئيسة مكتب الأردن للمنتدى العربي الأوروبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

التقى وكيل هيئة حقوق الإنسان للتقارير والمعاهدات/نايف بن معلا العتيبي؛ رئيسة مكتب الأردن للمنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، رئيسة جمعية بادري للتنمية والتأهيل / عبير الصلاحات، بمقر الهيئة الرئيس بالرياض.

وقد أشادت الصلاحات بكمية ونوعية التطورات التي تشهدها المملكة وخاصة في مجال تمكين المرأة وجهودها في مكافحة جائحة كورونا – كوفيد 19، ووصفتها بالنموذج المثالي الذي ينبغي أن يُقتدى به عالميا. واستعرضت الصلاحات جهود جمعية بادري في الأردن، في مجال تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية، واسهاماتها التطوعية للتخفيف من حدة آثار جائحة كورونا.

ومن جانبه ذكر المعلا أن ما تحقق من إصلاحات وتطورات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية في إطار رؤية المملكة 2030 يفوق ما تحقق خلال عقودٍ من الزمن في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات لم تتوقف حتى في ظل الانشغال العالمي بمكافحة جائحة كورونا. وثمن المعلا الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وطنياً وإقليميا ودولياً، مؤكداً ضرورة التزامها بمبادئ الموضوعية والحياد والمهنية. وقد جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة في مجال حقوق الإنسان.