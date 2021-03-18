شكرا لمتابعة خبر عن محافظ شقراء يطلق فعاليات حملة (الخوارج شرار الخلق) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أطلق سعادة محافظ شقراء الأستاذ عادل بن عبدالله البواردي حملة " الخوارج شرار الخلق" .

وشاهد سعادته عرضاً مرئياً عن الحملة، وما تضمنته من فعاليات ميدانية وتوعوية تهدف لتوعية المجتمع بخطر الخوارج.

من جانبه أشاد البواردي بالجهود المتميزة التي يقدمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض من خلال برامج الأمن الفكري ومحاربة التطرف وتعزيز الانتماء والمواطنة التي كان لها الأثر الإيجابي لدى أفراد المجتمع كافة.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري في ظل توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لما يخدم الدين والوطن.