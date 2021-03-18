دعم جديد لنقل المرأة العاملة.. و«هدف»: 5 خطوات للاستفادة

- تقوم المتقدمة بتفعيل خدمة وصول عن طريق الرابط المرسل لها من مزودي الخدمة (مثلا أوبر أو كريم).

- تقوم المتقدمة بتحديد موقعي المنزل والعمل ثم الضغط علي(التسجيل في البرنامج).

- التقديم من خلال الضغط علي برنامج «وصول» من قائمة (برامجنا).

وأوضح (هدف) عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر5 خطوات لتسجيل المشتركات في برنامج (وصول):

قدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعم جديد للمرأة العاملة يوفّر لها وسائل النقل عن طريق الاشتراك ببرنامج (وصول).

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام