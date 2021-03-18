6 أشكال لـ«الاحتيال المالي» تستهدف عملاء البنوك السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحتها هيئة حقوق الإنسان..
أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أبرز أنواع الاحتيال المالي، والتي تستهدف عملاء البنوك السعودية.
وقال الحساب الرسمي لهيئة حقوق الإنسان السعودية عبر موقع «تويتر»: «من أنواع الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك السعودية الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية»، مشيرًا إلى أنواع الاحتيال المالي والتي جاءت كالآتي:
- انتحال شخصية موظف بنك، وطلب تحديث البيانات الشخصية عبر الهاتف.
- التسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير الآمنة معلوماتيًا.
- الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية.
- التلصص وسرقة المعلومات البنكية وإساءة استخدامها.
- عروض الوظائف والتوظيف الوهمية.
- عروض السيارات والموجودات الفارهة بأسعار زهيدة وأقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
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