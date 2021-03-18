«النهي» عن صوم النصف الثاني من شعبان.. الخثلان يوضح بالفيديو

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، صحة النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان.

وقال الشيخ الخثلان خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إنه ورد في حديث «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»؛ لكنه حديث ضعيف؛ حيث أنكره الإمام أحمد وغيره، فالأئمة أنكروا ثبوت هذا الحديث وقالوا إنه لا يثبت، وعلى ذلك فلا يثبت النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان.

وأضاف الخثلان أنه جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه، قول الرسول «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه» فالنهي هنا هو عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان، أما صيام ما قبل ذلك فلا بأس به.

صحة النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان؟ #يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلانhttps://t.co/0FBCmCR4rD pic.twitter.com/v3dkAmBaHq — قناة الرسالة (@alresalahnet) March 17, 2021

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