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«النهي» عن صوم النصف الثاني من شعبان.. الخثلان يوضح بالفيديو

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الرياض - محمد عبدالله - كشف عن حديث ضعيف أنكره الإمام أحمد وغيره..

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، صحة النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان.

وقال الشيخ الخثلان خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إنه ورد في حديث «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»؛ لكنه حديث ضعيف؛ حيث أنكره الإمام أحمد وغيره، فالأئمة أنكروا ثبوت هذا الحديث وقالوا إنه لا يثبت، وعلى ذلك فلا يثبت النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان.

وأضاف الخثلان أنه جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه، قول الرسول «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه» فالنهي هنا هو عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان، أما صيام ما قبل ذلك فلا بأس به.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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