وزارة الموارد البشرية: إلغاء بلاغ تغيب العمل خلال 20 يومًا من تقديمه

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل يتم خلال 20 يومًا من تقديمه، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل صحيح أنه تم إلغاء بلاغات، الهروب ويستطيع العامل مراجعة الموارد البشرية لتجديد الإقامة ونقل الكفالة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يتم التعامل مع بلاغات التغيب وفقًا للإجراءات المعمول بها حاليًا, إلغاء بلاغ التغيب يتم من صاحب العمل عن طريق الخدمات الالكترونية خلال 20 يومًا من تقديم البلاغ بعد ذلك لا يمكن إلغاؤه».

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