الضمان الصحي: التأمين على «زوجات الموظف» إلزامي على صاحب العمل

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع زوجات الموظف وليس زوجة واحدة فقط.

وذكر الضمان الصحي أن «صاحب العمل ملزم بالتأمين على الموظف وأفراد أسرته المشمولين بالنظام- الزوجات.. الأبناء حتى سن ٢٥.. البنات غير المتزوجات، وغير العاملات».

من جهة أخرى، أوضح المجلس، أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي جراحة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط عند تجاوز كتلة الجسم (45 BMI) .

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