السعودية اليوم / 61 وفاة 3495 إصابة جديدة بكورونا في باكستان



إسلام آباد 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3495 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الباكستانية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 615.810 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13717 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 577.501 حالة.

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12:57ت م

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إسلام آباد 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3495 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و61 وفاة.وأفادت وزارة الصحة الباكستانية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 615.810 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13717 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 577.501 حالة.// انتهى //12:57ت م0050

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