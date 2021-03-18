السعودية اليوم / أمانة تبوك تستكمل تنفيذ 16 حديقة عامة وجاري العمل على 14 حديقة أخرى



تبوك 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

أكملت أمانة منطقة تبوك تنفيذ 16 حديقة بمختلف أحياء مدينة تبوك تحتوي على 20 لعبة للأطفال و 220 كرسياً للجلوس على مساحة إجمالية تزيد عن 40 ألف م2، وذلك ضمن مبادرة الأمانة في زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة.

وأوضحت الأمانة أن وكالة المشاريع ممثلة في إدارة أنسنة المدن تعمل على تنفيذ 30 حديقة داخل أحياء مدينة تبوك, حيث تم الانتهاء من تنفيذ 16 حديقة، فيما يجري العمل على 14 حديقة أخرى، مؤكدةً سعيها لتحقيق عددٍ من الأهداف منها تجميل المنطقة بزراعة المسطحات الخضراء والأشجار والشجيرات والزهور بالشوارع والميادين والحدائق العامة والساحات بهدف إيجاد عدد من المتنفسات والمناطق الترفيهية للمواطنين والمقيمين.

وذكرت أمانة تبوك أن الحدائق والمسطحات الخضراء تضم العديد من الخدمات والمرافق العامة التي تخدم العائلات والزوار، إضافةً لملاعب رياضية لمختلف الرياضات ومضاميراً للمشي.

وأكدت الأمانة أهمية نشر ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة، ورفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع بالمحافظة على الحدائق والمسطحات الخضراء وتعزيز التعاون بين أفراد المجتمع والبلديات في نشر الرقعة الخضراء، إضافة إلى ترسيخ المفاهيم والسلوكيات والممارسة الإيجابية والمتميزة لدى أفراد المجتمع.

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12:51ت م

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