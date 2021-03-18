السعودية اليوم / نجاح عملية قلب مفتوح بتقنية القلب النابض لمريض بمركز القلب بأبها



أبها 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

تمكّن فريق طبي مختص بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في مدينة أبها من إنقاذ مريض تعرض لجلطة قلبية ولديه تليف في جزء من عضلة القلب.

وكان المريض يعاني من ألم مزمن في الصدر مع وجود انخفاض في كفاءة عضلة القلب نظراً لحدوث الجلطة القلبية وحصول تليف في جزء من عضلة القلب، حيث أجرى الفريق الطبي المتخصص قسطرة تشخصية للشرايين التاجية أظهرت وجود تضيقات شديدة بالشرايين التاجية للقلب مما أستدعى للتدخل الجراحي، بعدها قام الفريق بإجراء عملية قلب مفتوح بتقنية القلب النابض وترقيع الشرايين، تكللت بالنجاح - ولله الحمد -.

وغادر المريض المركز بعد 4 أيام من العملية وحالته الصحية جيدة ومستقرة - بفضل الله -.

يذكر أن حالة المريض تعد من الحالات النادرة جداً نظراً لكونه يحمل أحشاء معكوسة الموضع ووجود قلبه في الجهة اليمنى من القفص الصدري، وهي توجد في نسبة نادرة للغاية من البشر.

// انتهى //

12:28ت م

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