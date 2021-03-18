السعودية اليوم / روسيا تسجل 460 وفاة و 9803 إصابات جديدة بكورونا



موسكو 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9803 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.428.239 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 93824 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.037.036 حالة .

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12:13ت م

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موسكو 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9803 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و460 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.428.239 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 93824 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.037.036 حالة .// انتهى //12:13ت م0041

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