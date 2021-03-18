

نجران 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

نفذت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع الإدارة العام للتعليم بالمنطقة أمس، برنامج "التثقيف التعليمي والمهني" - عن بُعد - عبر منصة "المشهد التعليمية والثقافية"، لمدرستي ثانوية بن عثيمين وثانوية بن ماجة.

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالكلية، علي بن عبد الله آل عتيق، أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الثانوية لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وكذلك توجيه الطلاب للتخصصات والأقسام التدريبية، وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة في إطار رؤية المملكة 2030، وإبراز الفرص والخيارات الوظيفية المتاحة للخريجين بسوق العمل، للتخصصات المهنية في مجالات الكهرباء والحاسب الآلي وتقنية المعلومات و الميكانيكا والمحركات والمركبات والمحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق، وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

وبين آل عتيق أن البرنامج يتضمن التعريف ما تحتويه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالكلية التقنية بنجران من أنشطة و تخصصات تقنية ومهنية، وشروط الالتحاق بالكلية، وكيفية تحديد الميول المهني واختيار التخصص، ومجالات العمل المهنية.

// انتهى //

11:59ت م

0037





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تنفذ عن بُعد برنامج "التثقيف التعليمي والمهني" لطلاب المرحلة الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.