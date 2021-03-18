السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب شمال شرق الجزائر



الجزائر 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر ولاية بجاية شمال شرق العاصمة الجزائرية.

وأوضح المركز الوطني الجزائري لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع فجر اليوم وكان على بعد 28 كم شمال شرق رأس كاربون، وشعر بها سكان المدن القريبة من الموقع وبعض الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الجزائر تعرضت هذا الأسبوع لهزتين أرضيتيين.

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