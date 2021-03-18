السعودية اليوم / نائب محافظ التدريب التقني والمهني المساعد يتفقد المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة



‎الباحة 05 شعبان 1442هـ الموافق 18 مارس 2021م واس

تفقد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد للكليات الدكتور عادل الزنيدي أمس, المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة, والوقوف على سير العملية التدريبية والتأكد من مدى جاهزية المباني والتجهيزات التدريبية ومستوى الإنجاز في المشروعات قيد الإنشاء .

وشملت الزيارة الكليتين التقنية للبنين بالباحة والمخواة والكلية التقنية للبنات بالباحة وفرعي الكلية التقنية للبنين ببلجرشي و المندق، كما شملت المعاهد الصناعية الثانوية بالباحة والمخواة ومعهد السياحة والضيافة، مستمعاً لشرح من مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي بن سعد القرني عن سير العمل ومؤشرات الإنجاز ، وما تم من خطط بمختلف منشآت التدريب التقني والمهني في منطقة الباحة وجهود الإدارة والمنشآت في تسيير الأعمال التدريبية والإدارية - عن بعد - وفق الخطط والاستراتيجيات التي تخدم المتدربين وتؤهلهم تقنياً ومهنياً لدخول سوق العمل مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في العملية التدريبية خلال هذه الفترة .

وفي ختام زيارته التقى الدكتور الزنيدي بقيادات المنشآت التدريبية بالمنطقة للاستماع للملاحظات والمتطلبات التي تسهم في زيادة فاعلية سير العملية التدريبية مشدداً على بذل المزيد من الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه برامج التدريب وتعزيز التعاون البنّاء مع جميع القطاعات بهدف تحقيق أهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

// انتهى //

11:35ت م

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