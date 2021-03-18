السعودية اليوم / وزارة الصحة تنظم حملة تطعيم ضد كورونا لمنسوبي منظمة التعاون الإسلامي



جدة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمحافظة جدة اليوم، حملة لتطعيم منسوبي المنظمة باللقاح المضاد لفيروس

وثمن معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، في التصدي لجائحة

وقدم الأمين العام شكره لوزارة الصحة ومنسوبيها في محافظة جدة، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطعيم الزميلات والزملاء في مقر الأمانة العامة.

// انتهى //

11:33ت م

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جدة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسنظمت وزارة الصحة بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمحافظة جدة اليوم، حملة لتطعيم منسوبي المنظمة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.وثمن معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد ، والحرص الدائم على سلامة المواطنين وتقديم اللقاحات، مشيرا إلى أن ذلك يضاف إلى الدعم السخي والتسهيلات التي تحظى بها المنظمة للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها.وقدم الأمين العام شكره لوزارة الصحة ومنسوبيها في محافظة جدة، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطعيم الزميلات والزملاء في مقر الأمانة العامة.// انتهى //11:33ت م0030

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