السعودية اليوم / تسجيل 28 وفاة و5116 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5116 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 818.142 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22600 حالة وفاة.

// انتهى //

10:38ت م

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بروكسل 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5116 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و28 وفاة .وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 818.142 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22600 حالة وفاة.// انتهى //10:38ت م0026

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