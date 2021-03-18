اخبار السعوديه

القتل قصاصا لوافد قيّد مواطن وخنقه في الطائف

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصا لوافد قيّد مواطن وخنقه في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم ، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الطائف ، ويدعى خالد الأمين محمد أحمد طه (سوادني الجنسية) ، لإقدامه على قتل حماد بن مرزوق بن سراج السفياني (سعودي الجنسية)، وذلك بتكبيل يديه وقدميه بحبل وخنقه مما أدى إلى وفاته.

وكانت سلطات الأمن ، قد تمكنت من القبض على الجاني , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا