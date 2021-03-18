شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصا لوافد قيّد مواطن وخنقه في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم ، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الطائف ، ويدعى خالد الأمين محمد أحمد طه (سوادني الجنسية) ، لإقدامه على قتل حماد بن مرزوق بن سراج السفياني (سعودي الجنسية)، وذلك بتكبيل يديه وقدميه بحبل وخنقه مما أدى إلى وفاته.

وكانت سلطات الأمن ، قد تمكنت من القبض على الجاني , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.