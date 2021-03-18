اليوم.. انطلاق احتفالية نور الرياض بمشاركة 60 فناناً من 20 دولة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنطلق اليوم الخميس، احتفالية “نور الرياض” التي تتضمن عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين .

وتمثل الاحتفالية -التي تستمر على مدى 17 يوماً حتى 3 أبريل 2021م- أولى مبادرات برنامج “الرياض آرت” أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، والتي تهدف إلى تحويل مدينة الرياض لـ معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة .

تخصيص مركزين للاحتفالية

وتشتمل احتفالية “نور الرياض” على 60 عملاً فنياً تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع .

أكبر معرض فني جماعي

وبتوجيه من سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ سيقام ضمن “احتفالية نور الرياض” معرض “نور على نور” الذي يعدّ أكبر معرض فني جماعي يرصد الحركة الفنية في فنون الإضاءة منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم.

موقع الفعالية واستقبال الزوار

ويستقبل زواره في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي ابتداءً من 18 مارس حتى 12 يونيو 2021م، ويتميز بمضاهاته للمتاحف في جودة عروضه التي تستخدم الضوء، وينقسم إلى أربعة أجنحة هي: جناح إدراك الضوء، وجناح تجربة الضوء، وجناح انعكاس الضوء، وجناح بيئة الضوء، حيث يتنقل الزائر داخل المعرض وسط أشعة من الضوء تفصل بين أعمال مجموعة من الفنانين من مناطق متعددة حول العالم خلال مراحل زمنية مختلفة .

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