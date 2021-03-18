حقوق الإنسان لـ عملاء البنوك: احذروا رسائل الاحتيال المالي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت هيئة حقوق الإنسان ‏من أنواع الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك ‎في السعودية من خلال الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية.

مصداقية مواقع التسوق الإلكتروني

وشددت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه ‏يجب التأكد من موثوقية ومصداقية مواقع التسوق الإلكتروني وأن تكون آمنة معلوماتياً.

حقوق عملاء المصارف

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه ‏من حقوق عملاء المصارف ‎السعودية استناداً إلى المبادئ التي طورتها مجموعة العشرين، الإفصاح والشفافية عبر تحديث معلومات الخدمات والمنتجات، بحيث تكون واضحة ومُختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مُضللة، وإتاحة الوصول إليها دون عناء خصوصاً شروطها وميزاتها الرئيسة.



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