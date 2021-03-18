تقنية الخرج تعلن موعد استقبال طلبات التسجيل في برنامج أتقن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الكلية التقنية بالخرج، عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن” في نسخته السادسة ، الذي يقام في مقر الكلية بمدينة السيح اعتباراً من يوم الأحد القادم.

برنامج أتقن

وأوضحت الكلية ، أن برنامج “أتقن” يُعدّ إحدى أهم المبادرات المجتمعية التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تستهدف أفراد المجتمع من خلال تنفيذ برامج تدريبية قصيرة للإسهام في تنمية وتعزيز الوعي والمهارات التقنية والمهنية لأفراد المجتمع من خلال برامج تدريبية تتمثل في برنامج الأمن السيبراني، وبرنامج الحوسبة السحابية، وبرنامج شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وبرنامج الاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم.

البرامج التدريبية

وأبانت أن البرامج التدريبية ستكون “عن بعد” بسبب جائحة كورونا، إضافةً لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك البرامج، حيث سيكون التسجيل عبر البوابة الإلكترونية: http://ctc.tvtc.gov.sa.



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