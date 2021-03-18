ارتفاع الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 184.3 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 18 مارس 2021 ارتفاعاً طفيفاً، رغم ترجع المعدن النفيس عالمياً.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 210.63 ريال (56.17 دولار).

الذهب عيار 21

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 مسجلا 184.30 ريال (49.15 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 157.97 (42.13 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.87 ريال (32.76 دولار).

أسعار الذهب عالمياً

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب اليوم لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023.

بيد أن مكاسب المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذاً آمناً حدت منها توقعات البنك بانتعاش قوي للاقتصاد، وفقاً لـ”رويترز”.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1750.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس عند 1755.25 دولار. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 في المائة إلى 1749.80 دولار.

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