التمويل الدولي: اقتصاد السعودية سينمو 2.4% في 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

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توقع معهد التمويل الدولي، أن تحقق السعودية نمواً بنسبة 2.4% العام الجاري 2021.

كما ستحقق دول الخليج نمواً اقتصادياً خلال العام الجاري بنسبة 2.5% مقابل انكماش قدره 4.9% في 2020.

وأوضحت بيانات التقرير الصادرة اليوم الخميس، والذي اطلعت عليها العربية.نت، أنه من المتوقع تحقيق دول الخليج نموا بنسبة 3.1% في 2022.

سيولة النظام المصرفي

واستطاعت دول الخليج تطبيق حزمة واسعة من الإجراءات التي ساعدت في دعم الاقتصاد، بما في ذلك حزم التحفيز، وتيسير السياسة النقدية، والقواعد الاحترازية، وتوفير سيولة ملائمة مناسبة للنظام المصرفي، وفقا للتقرير.

ارتفاع أسعار النفط

وأشار المعهد إلى أن نمو دول الخليج في 2021 سيكون مدعوماً بارتفاع أسعار النفط ونمو الناتج المحلي غير النفطي بمتوسط 3.1% في 2021، عقب تراجعه بـ 4.1% العام الماضي.

متوسط أسعار النفط

وقال التقرير على توقعاته الحذرة للنفط إن متوسط السعر سيكون 60 دولاراً للبرميل في 2021، وهو أعلى بنسبة 40% عن متوسط سعر العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة الكلي لدول الخليج سيتراجع من 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، إلى 1.2% في 2021.

نمو اقتصاد دول الخليج

ومن المتوقع أن تحقق السعودية نمواً بنسبة 2.4% العام الجاري و3.1% العام المقبل، مقابل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 4.2% العام الماضي، وفقا للتقرير.

وتوقع أن تحقق الإمارات نمواً بنسبة 2.6% العام الجاري، و3% العام المقبل، مقابل انكماش بـ 5.6% في 2020.

وفيما يتعلق بسلطنة عمان، توقع التقرير أن تحقق نموا قدره 1.4%، و3.1% العام المقبل، مقارنة بانكماش قدره 7.4% في 2020.

وتوقع التقرير أيضا نمو اقتصاد قطر بـ 3.3% العامين الجاري والمقبل، مقابل انكماش قدره 3.1% العام الماضي.

وفي الكويت، توقع التقرير تحقيق نمو ب، 2.2% و2.8% العامين الجاري والمقبل على التوالي، مقابل 7.7% انكماشا في 2020.

وستحقق البحرين نمواً بنسبة 3.4% و3.5% في 2021 و2022 على التوالي، مقابل انكماش بنسبة 5.2% العام الماضي.

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