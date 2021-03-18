166.8 مليون ريال صافي أرباح أكسا التعاونية في 2020

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة بلغ 166.8 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 108.4 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 53.8%.

ارتفاع أرباح أكسا

ويعود السبب لارتفاع صافي الربح إلى التحسن في نسبة الخسارة الاجمالية. حيث تحسنت نسبة الخسارة من 75% في العام 2019 الى 70% في العام 2020. ويعزى هذا التحسن في معدل الخسارة بشكل رئيسي الى قطاعات المركبات والممتلكات والاصابات. بالاضافة الى ذلك، ساهمت الزيادة في دخل الاستثمار لحملة الوثائق والمساهمين في زيادة الارباح. حيث ارتفع دخل الاستثمار بمقدار 6 مليون ريال سعودي اي بنسبة 11 % مقارنة بالعام السابق.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 58.01 نقطة ليقفل عند مستوى 9602.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

470 مليون سهم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 455 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا:

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، والجزيرة ريت، والصناعات الكهربائية، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سابتكو، والجوف، واليمامة للحديد، ومدينة المعرفة، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 8.66%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وبترو رابغ، وإعمار، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، وزين السعودية، والصناعات الكهربائية، وسابتكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر نمو:

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعاً 117.54 نقطة ليقفل عند مستوى 23828.68 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 950 صفقة.

ارتفاع أرباح أكسا

ويعود السبب لارتفاع صافي الربح إلى التحسن في نسبة الخسارة الإجمالية. حيث تحسنت نسبة الخسارة من 75% في العام 2019 إلى 70% في العام 2020. ويعزى هذا التحسن في معدل الخسارة بشكل رئيسي إلى قطاعات المركبات والممتلكات والإصابات. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الزيادة في دخل الاستثمار لحملة الوثائق والمساهمين في زيادة الأرباح. حيث ارتفع دخل الاستثمار بمقدار 6 مليون ريال سعودي أي بنسبة 11 % مقارنة بالعام السابق.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 58.01 نقطة ليقفل عند مستوى 9602.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

470 مليون سهم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 455 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا:

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، والجزيرة ريت، والصناعات الكهربائية، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سابتكو، والجوف، واليمامة للحديد، ومدينة المعرفة، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 8.66%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وبترو رابغ، وإعمار، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، وزين السعودية، والصناعات الكهربائية، وسابتكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر نمو:

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعاً 117.54 نقطة ليقفل عند مستوى 23828.68 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 950 صفقة.



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