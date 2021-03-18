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زلزال بقوة 6 درجات يضرب الجزائر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

زلزال بقوة 6 درجات يضرب الجزائر

متابعات الخليج 365 - متابعة

ضرب زلزال عنيف بقوة 6 درجات بمقياس ريختر، قبالة الساحل الجزائري فجر اليوم، بحسب ما أفاد به المرصد الأمريكي المتخصص في رصد الزلال.

وذكر التلفزيون الجزائري أن الهزة وقعت على بعد 28 كيلومتراً شمال شرق رأس كربون الواقع شمال مدينة بجاية، في الواحدة، صباح الخميس، بالتوقيت المحلي.

علامات تحذيرية

وسبق الزلزال القوي، علامة تحذيرية بداية الأسبوع الجاري، حيث ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر، محافظة باتنة شمال شرق الجزائر قبل 4 أيام.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب الجزائر - متابعات الخليج 365

تضرر بعض المنازل

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشروخ في بعض المنازل، كما نشر آخرون صورا لمواطنين خرجوا إلى الشوارع بكثرة مع قلق وترقب وخوف من العودة إلى المنازل مع الهزات المتتالية.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب الجزائر - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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