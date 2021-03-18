النفط يتراجع وبرنت يسجل 67.6 دولار للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي اليوم بعد أن كشفت بيانات رسمية زيادة مستدامة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بينما تخيم الجائحة المستمرة على آفاق الطلب، وفقا لـ”رويترز”.

أسعار خام برنت

وهبط خام برنت 37 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المائة إلى 67.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 0.6 في المائة أمس الأربعاء. وتراجع الخام الأمريكي 32 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المائة إلى 64.28 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.3 في المائة في الجلسة السابقة.

مخزونات الخام الأمريكي

وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس. وأثار تقرير للقطاع قدر أن المخزونات انخفضت الآمال في أن سلسلة الزيادات ربما توقفت.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي بعد يوم من تقدير لمعهد البترول الأمريكي أشار إلى انخفاض قدره مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين والديزل مقابل توقعات بين المحللين لانخفاض.

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