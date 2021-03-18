تحديث جديد من إنستغرام لحماية المراهقين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365_الرياض

كشفت منصة إنستغرام عن خاصية جديدة ستحد من تفاعل فئة المراهقين مع البالغين، وذلك بهدف حمايتهم وزيادة الشعور بالأمان خلال استخدام التطبيق.

إنستغرام تحمي البالغين

وقالت إنستغرام في بيان إن السياسة الجديدة ستمنع البالغين من إرسال رسائل مباشرة إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ولا يتابعونهم ، مبينه إنه عندما يحاول شخص بالغ التحدث مباشرة مع مراهق لا يتابعه، سيتلقى إشعاراً بأنه خيار غير متاح له.

خاصية التعلم الآلي

وأوضحت إنستغرام أنها ستعتمد على خاصية “التعلم الآلي” والمعلومات التي يوفرها المستخدمون عند التسجيل، للتنبؤ بأعمار الأشخاص، وفق “قناة الحرة”.

تفعيل إشعارات تحذيريه

وبالإضافة إلى تقييد التفاعل، ستصل حسابات المراهقين إشعارات تشجعهم على توخي الحذر في المحادثات التي يجرونها مع شخص بالغ “يُظهر سلوكا يحتمل أن يكون مريبا” في الرسائل المباشرة.

وقالت إنستغرام على سبيل المثال، إذا أرسل شخص بالغ عدداً كبيراً من طلبات الصداقة أو الرسائل إلى مستخدمين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ستعمل هذه الأداة لتنبيه مستلمي الرسائل والطلبات، وتنبيههم إلى إمكانية إنهاء المحادثة أو حظر أو تقييد هذه الشخص أو الإبلاغ عنه.

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