مواطن يعثر على وشق مصاباً بكسر ويقدم له الرعاية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - جازان

عثر مواطن في مزرعته بمحافظة فيفاء في منطقة جازان، على حيوان الوشق مصاباً بكسر في قدمه؛ بسبب انهيار صخري عليه، حيث قدم له الرعاية اللازمة.

وعرض متابعات الخليج 365 ويُدعى يحيى مرعي على المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إمكانية أخذ الحيوان لعلاجه وتربيته في المحميات التابعة له.

الحياة الفطرية تتفاعل

وتفاعل المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر الفالح، مع الواقعة مقدماً الشكر للمواطن على تصرفه وطالباً منه التواصل معه على الخاص بشأن هذا الأمر.

تسلم الوشق المصاب

وتواصل مركز تنمية الحياة الفطرية مع متابعات الخليج 365، وأبلغ فرع المركز في جازان بالأمر، الذي بدوره أوفد موظفًا لتسلم الوشق المصاب.



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