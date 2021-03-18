اخبار السعوديه

"حقوق الإنسان" تحذر من 6 طرق شائعة للاحتيال على عملاء البنوك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان" تحذر من 6 طرق شائعة للاحتيال على عملاء البنوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت هيئة حقوق الإنسان اليوم الخميس من أنواع الإحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك .

وقالت هيئة حقوق الإنسان أن من أبرز أنواع الإحتيال ما يلي :

- انتحال شخصية موظف بنك وطلب تحديث البيانات الشخصية عبر الهاتف .

- التسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير الآمنة معلوماتياً .

- الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية .

- التلصص وسرقة المعلومات البنكية وإساءة استخدامها .

- عروض الوظائف والتوظيف الوهمية .

- عروض السيارات والموجودات الفارهة بأسعار زهيدة وأقل بكثير من قيمتها الحقيقة .

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا