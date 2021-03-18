شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان" تحذر من 6 طرق شائعة للاحتيال على عملاء البنوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت هيئة حقوق الإنسان اليوم الخميس من أنواع الإحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك .
وقالت هيئة حقوق الإنسان أن من أبرز أنواع الإحتيال ما يلي :
- انتحال شخصية موظف بنك وطلب تحديث البيانات الشخصية عبر الهاتف .
- التسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير الآمنة معلوماتياً .
- الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية .
- التلصص وسرقة المعلومات البنكية وإساءة استخدامها .
- عروض الوظائف والتوظيف الوهمية .
- عروض السيارات والموجودات الفارهة بأسعار زهيدة وأقل بكثير من قيمتها الحقيقة .