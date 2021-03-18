شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان" تحذر من 6 طرق شائعة للاحتيال على عملاء البنوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت هيئة حقوق الإنسان اليوم الخميس من أنواع الإحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك . حذرت هيئة حقوق الإنسان اليوم الخميس من أنواع الإحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك . وقالت هيئة حقوق الإنسان أن من أبرز أنواع الإحتيال ما يلي : - انتحال شخصية موظف بنك وطلب تحديث البيانات الشخصية عبر الهاتف . - التسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير الآمنة معلوماتياً . - الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية . - التلصص وسرقة المعلومات البنكية وإساءة استخدامها . - عروض الوظائف والتوظيف الوهمية . - عروض السيارات والموجودات الفارهة بأسعار زهيدة وأقل بكثير من قيمتها الحقيقة .