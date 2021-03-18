شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يقع ضحية لغش العقارات بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

شهدت المجمعات السكنية التجارية حالات غش في الوحدات السكنية المباعة في أكثر من منطقة على مستوى المملكة .

ووقع أحد المواطنين بالمنطقة الشرقية مؤخراً ضحية لعملية غش تسببت في صدوع وتشققات بمنزله بعد مرور 4 أشهر فقط على الشراء وذلك بمجرد هطول الأمطار .

وأكد المواطن أنه حصل على شهادة هندسية معتمدة تؤكد سلامة العقار ولكنه تفاجأ بتشقق الجدران وتقشر دهان الحوائط وتصدع بعد هطول امطار خفيفة ، وفقاً لـ"الإخبارية " .

من جانبهم أكد خبراء على أهمية التأكد من سلامة العقار والإستعانة بالمهندسين وأخذ ضمانات كافية وكذلك الإستعانة بالغرف التجارية .