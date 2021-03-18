شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يعثر على حيوان "الوشق" مصاباً بكسر في قدمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

عثر مواطن في محافظة فيفاء بجازن على حيوان "الوشق" مصابا بكسر في قدمه بسبب انهيار صخري وقع عليه.

وذكر المواطن "يحيي مرعي" أنه عثر على الوشق داخل مزرعته، داعيا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إمكانية أخذ الحيوان وعلاجه ورعايته.

وتفاعل المتحدث الرسمي للمركز مع المواطن، بندر الفالح، وقدم له الشكر على رعايته للحيوان، وطلب منه التواصل معه بشأن هذا الأمر، وقام فرع المركز في جازان بالتواصل مع المواطن وأخذ الحيوان منه لرعايته.