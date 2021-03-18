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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط عمالة مخالفة تعمل تحت غطاء مسمى "الأسر المنتجة" بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):نفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية شمال الطائف الفرعية حملة رقابية بالأسواق للتأكد من تطبيق النظام والإجراءات الإحترازية .
وأسفرت الحملة عن اكتشاف ومداهمة موقع استخدمته عمالة مخالفة لتحضير الأطعمة وبيعها تحت مسمى (أسر منتجة) في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية وتعمل دون تراخيص بلدية .
كما رصدت بلدية شمال الطائف الفرعية مخالفات نظامية اخرى، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين .