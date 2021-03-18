شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط عمالة مخالفة تعمل تحت غطاء مسمى "الأسر المنتجة" بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

نفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية شمال الطائف الفرعية حملة رقابية بالأسواق للتأكد من تطبيق النظام والإجراءات الإحترازية .

وأسفرت الحملة عن اكتشاف ومداهمة موقع استخدمته عمالة مخالفة لتحضير الأطعمة وبيعها تحت مسمى (أسر منتجة) في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية وتعمل دون تراخيص بلدية .

كما رصدت بلدية شمال الطائف الفرعية مخالفات نظامية اخرى، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين .