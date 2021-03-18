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مقيمون تلقوا اللقاح بالمملكة: "الحمد لله على العيش بهذه البلد"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أشاد عدد من المقيمين بالمملكة من مختلف الجنسيات، بتجربتهم في تلقي اللقاح المضاد لفيروس ، والذي تقدمه المملكة مجانًا للجميع بطرق سريعة ومنظمة.

وفي تقرير نشره مركز التواصل الحكومي، أعرب المقيمون عن انبهارهم بالتنظيم والخدمات التي وفرتها المملكة.

وأكدوا أن مسألة تلقيهم اللقاح لم تستغرق الكثير من الوقت، داعين الجميع لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم والمحيطين بهم.

وقالت إحدى المقيمين: " الحمدلله على العيش بهذه البلد، أكتر من هيك ما بقدر أقول " .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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