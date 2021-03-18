شكرا لمتابعة خبر عن مقيمون تلقوا اللقاح بالمملكة: "الحمد لله على العيش بهذه البلد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أشاد عدد من المقيمين بالمملكة من مختلف الجنسيات، بتجربتهم في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، والذي تقدمه المملكة مجانًا للجميع بطرق سريعة ومنظمة.

وفي تقرير نشره مركز التواصل الحكومي، أعرب المقيمون عن انبهارهم بالتنظيم والخدمات التي وفرتها المملكة.

وأكدوا أن مسألة تلقيهم اللقاح لم تستغرق الكثير من الوقت، داعين الجميع لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم والمحيطين بهم.

وقالت إحدى المقيمين: " الحمدلله على العيش بهذه البلد، أكتر من هيك ما بقدر أقول " .