توجيهات عليا تسمح للمحكوم بطلب عقوبة بديلة عن الجلد تعزيرا

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كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا للمحاكم بشأن عقوبة الجلد تعزيرًا بحق المحكومين.

وتضمنت تلك التوجيها بأن من صدر له حق خاص يقضي بجلد المدعى عليه فللمحكوم له التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بالنظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد.

وأشارت المصادر إلى أن من اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيرا بعد تاريخ صدور المبدأ سواء في الحق العام أو الخاص فللمدعي العام أو المحكوم له بالحق الخاص التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بطلب النظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد، بحسب عكاظ.

ولفتت إلى أنه في جميع الأحوال الحكم بإيقاع عقوبة بديلة يخضع لدرجات التقاضي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

Source slaati

