“المرور”: في هذه الحالة لا يُقبل الاعتراض على المخالفات

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أكدت الإدارة العامة للمرور على أنه يمكن لأي شخص تقديم أي عدد من الاعتراضات على المخالفات المرورية آلياً.
وأوضحت أن الحالة الوحيدة التي لا تُقبل فيها الاعتراضات إذا وصلت الاعتراضات المرفوضة إلى 5 خلال عام واحد.
يُذكر أن تقديم الاعتراض يكون خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة، بينما لا يمكن الاعتراض على مخالفة أثناء فترة معالجة اعتراض آخر.
أما إذا لم تتم معالجة الاعتراض خلال 7 أيام عمل فتُراجع هيئة الفصل في المخالفات المرورية.
Source akhbaar24.argaam
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