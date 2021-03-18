القبض على مواطنين قاما برش رذاذ طفاية حريق على المارة (فيديو)

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ألقت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض القبض على شخصين قاما برش المارة برذاذ طفاية حريق، بعد تداول فيديو للحادثة في منصات التواصل.

وأوضح سناب الداخلية، أمس (الأربعاء)، أن المتهمين مواطنان في العقد الثاني من العمر، وأن أحدهما كان يقود المركبة بتهور، ووثقا مخالفتهما بالفيديو.

وأشار إلى أنه تم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

