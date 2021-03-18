بلغت قيمتها 100 ألف ريال.. القبض على مواطن يقتحم المنازل لسرقة المجوهرات في الرياض (فيديو)

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن تورط باقتحام المنازل وسرقة ما تحويه من أموال ومجوهرات ومقتنيات شخصية.

وأوضحت أن المتهم في العقد الثاني من العمر، ويقوم ببيع المسروقات العينية في منافذ بيع المستخدم، وقد أقر بارتكابه 12 حـادثة بذات الأسلوب في أحياء مختلفة.

وأضافت الشرطة أن المسروقات بلغت قيمتها 100 ألف ريال، وجرى إيقافه تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

