شاهد.. قائد مركبة يقوم بمضايقة مركبات بتهور دون أي مراعاة للأنظمة المرورية في الرياض

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ارتكب قائد مركبة أمس (الأربعاء)، مخالفة مرورية، حيث ضايق عددا من المركبات بطريقة متهورة، دون أي مراعاة للأنظمة المرورية في الرياض.

وأظهر مقطع فيديو قائد مركبة من نوع “كامري” يقودها بدون لوحات، ويقوم بمضايقة المركبات وسط زحام على طريق عام، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال موثق المخالفة، إن الواقعة حدثت صباح اليوم على طريق خريص أثناء توجهه إلى عمله.

Source akhbaar24.argaam

