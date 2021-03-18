الأرصاد: 7 مناطق بالمملكة تتأثر بالرياح النشطة والأتربة المثارة.. الخميس

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» والجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» والشرقية «الأحساء، الدمام، القطيف، حفر الباطن، قرية العليا» تشهد نشاطا للرياح وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة على مناطق الرياض «الخرج، الدلم، الرين، السليل، العاصمة الرياض، المجمعة، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، وادي الدواسر» والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، العيص، المهد، وادي الفرع، ينبع».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحا نشطة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية بمنطقة تبوك «الوجه، أملج، ضباء» ومنطقة مكة المكرمة «جدة، رابغ».