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«المعلمي» يُشارك في مناقشة سُبل تعزيز الشراكة الدولية والدعم الأممي في ظل كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - شارك في استعراض التقرير السنوي عن الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في جلسة الإحاطة المقدمة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنغ، عن عمل قسم الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة خلال فترة كوفيد ١٩.

وجرى خلال الإحاطة استعراض التقرير السنوي عن عمل قسم الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الدولية وأوجه الدعم الأممي، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال.

حضر الجلسة من جانب وفد المملكة، مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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