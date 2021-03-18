شكرا لقرائتكم خبر عن الحجز مكتمل .. ”الخليج 365” ترصد خلو مركز لقاح «الصاله الرياضية» من المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - نفاد المواعيد المطروحة عبر «صحتي» وظهور رسالة «لا توجد مواعيد متوفرة»

- المركز هو العاشر بالشرقية ويضم 64 عيادة تطعيم بطاقة 10000 مستفيد يومياً

رغم الإقبال المتزايد الذي شهدته مراكز لقاح كورونا بالمنطقة الشرقية مؤخرا، ما تسبب بنفاد المواعيد المطروحة عبر تطبيق «صحتي» التابع لوزارة الصحة، وظهور رسالة «لا توجد مواعيد متوفرة» لطالبي اللقاح، إلا أن عدسة ”الخليج 365” رصدت العكس بمركز تلقي اللقاح في الصالة الرياضية بالدمام والذي ظهر خاليا من المستفيدين ، رغم تكثيف الحملات التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي والميدانية في الأماكن العامة والمؤسسات والهيئات، لنشر الوعي المجتمعي حول آليات التسجيل لأخذ اللقاح وأهمية الحصول عليه لتحقيق المناعة المجتمعية،

يذكر أن مركز لقاح الصالة الرياضية بالدمام، يعد العاشر بالمنطقة بعد تدشين 9 مراكز أخرى، ويضم 64 عيادة تطعيم، وتصل طاقته الاستيعابية لأكثر من 10000 مستفيد يومياً، ويقوم عليه نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة لتقديم الخدمة، كما تم تخصيص 4 عيادات للحالات الطارئة، يشرف عليها طاقم طبي متخصص.