نجاة وزير يمني من تفجير إرهابي في عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجا وزير الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية، الدكتور عبدالناصر الوالي، صباح الخميس، من محاولة اغتيال عقب تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدفت موكبه، وسط العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مصدر يمني مسؤول لـ"الخليج 365"، إن "الوزير الوالي بخير، ولم يصب في التفجير، كما لم تقع أية إصابات للأفراد المرافقين له، فيما خلف التفجير خسائر مادية في أحد الدوريات الأمنية المرافقة للوزير اليمني".



ووقع الانفجار أثناء مرور موكب الوزير في منطقة المملاح، الرابطة بطريق العريش، بمديرية خورمكسر، المؤدي إلى مديرية الشيخ عثمان وسط مدينة عدن.

يأتي ذلك في أعقاب ليلة عصيبة عاشتها المدينة إثر طائرات مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي صوب المدينة.





وكان الدكتور الوالي في طريقه لحضور حفل تكريم، يقام على شرفه، نظمه مجلس الاختصاصات الطبية اليمني ورابطة جراحي العظام في عدن، وفقا للمصدر.

يأتي هذا في ظل العديد من الأحداث الأمنية التي شهدتها مدينة عدن خلال الأيام القليلة الماضية، كان آخرها استهداف مقرات حكومية وعسكرية فجر اليوم الخميس بطائرات مسيّرة حوثية.



وعاشت عدن ليلة عصيبة عقب تحليق مكثف لنحو 8 طائرات مسيرة ودوي أصوات الدفاعات الأرضية للقوات اليمنية للتعامل مع الطائرات المسيرة ونجحت في إسقاط 3 منها في مناطق مختلف، أحدها فوق قصر معاشيق، مقر الحكومة اليمنية.

