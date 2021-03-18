ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 18 مارس 2021 على نحو طفيف، بالرغم من ترجع المعدن النفيس عالميا.



وحقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الرابع من 2020 نموا بنسبة 2.5% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ذلك إلى نمو القطاع النفطي بـ2.6% والقطاع غير النفطي بـ2.4%.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 210.63 ريال (56.17 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) مسجلا 184.30 ريال (49.15 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 157.97 (42.13 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.87 ريال (32.76 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6555 ريالا (1748 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1474.40 ريال (393.17 دولار).

تراجعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، متأثرة بزيادة عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار، لكنها ظلت ضمن نطاق محدود، قبل إعلان نتيجة اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وهبط الذهب 0.1% في السوق الفورية إلى 1728.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1354 بتوقيت جرينتش. وفي العقود الأمريكية الآجلة، نزل المعدن 0.1% إلى 1728.90 دولار.