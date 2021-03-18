تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 18 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفض متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 18 مارس 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

تراجع اليورو

وانخفض سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى 18.65 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، مقابل 18.68 جنيه للشراء، و18.80 جنيه.

وشهدت تعاملات السوق المصرفي اليوم الخميس، استقرار العملة المصرية، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما تراجعت أمام الجنيه الإسترليني.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، انخفض متوسط سعر اليورو، إلى نحو 18.62 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 18.90 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة.

فيما جاء أقل سعر لليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

ارتفاع تحويلات المغتربين



ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2020 ‏‏‏بما يعادل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار.

وخلال عام 2019 سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 26.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.77 جنيه للشراء، و21.91 جنيه للبيع، مقابل 21.73 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، عند نحو 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي، نحو 51.86 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.80 جنيه للشراء، ونحو 52.26 جنيه للبيع، أمس.

10 مليارات دولار إيردات متوقعة

تستهدف مصر الوصول بصادراتها من التعدين إلى 10 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2040، ارتفاعا من 1.6 مليار دولار حاليا.

ووفقا لما قاله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، فإن قطاع التعدين يخطط لإسناد أكثر من ٢٠٠ منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، لشركات عالمية، من خلال نظام مزايدات سارية طوال العام، وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.

وفازت نحو ١١ شركة مصرية وعالمية بنحو ٨٢ منطقة، للبحث عن الذهب تم طرحها في مزايدة الذهب العالمية التي تم طرحها عام 2020.