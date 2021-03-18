اعتصام بالبرلمان التركي رفضًا لإسقاط عضوية نائب معارض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بتركيا، اعتصامهم بالبرلمان؛ احتجاجًا على إسقاط عضوية النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو.

وبحسب صحيفة "آرتي غرتشك"، الخميس، فإن الاعتصام بدأ بالقاعة الرئيسة للبرلمان بعد تلاوة بيان إسقاط عضوية الناشط الحقوقي البارز، جرجرلي أوغلو، نائب الشعوب الديمقراطي.

وأضافت أنه بعد ذلك انتقل النواب المعتصمون إلى القاعة المخصصة للمجموعة البرلمانية للحزب، ولا يزالوا معتصمين بداخلها.

والنائب المعارض بالبرلمان التركي جرجرلي أوغلو هو عضو لجنة حقوق الإنسان أيضًا في المجلس.





وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، الأربعاء، رفعت الحصانة عن جرجرلي أوغلو، وأسقطت عضويته، على خلفية القرار الصادر ضده بالسجن عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم"الدعاية لتنظيم إرهابي".

وفي تعليق منه على القرار اعتبر جرجرلي أوغلو، أنه “غير دستوري”، مؤكدًا أنه "لن يعترف به".

وتابع: "القرار كان مليئا بالمخالفات من البداية إلى النهاية. أنا في قلب أمتي ولن أذهب إلى أي مكان. هذا قرار غير دستوري".

وعقب ذلك بعدة ساعات بدأ نظام ، التحرك بشكل فعلي لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي؛ ثاني أكبر حزب معارض في البلاد.

وسائل إعلام محلية ذكرت أن المدعي العام رفع، دعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية لإغلاق الحزب، حيث أرسل لها لائحة الاتهام.

هذه التطورات قوبلت برفض شديد من قبل قادة المعارضة التركية الذين أجمعوا على هذه القرارات تثبت مجددًا أنه لا يوجد ديمقراطية في تركيا.